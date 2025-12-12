Уникальный Lada Revolution выставлен на продажу в России

В России на продажу выставили уникальный автомобиль Lada Revolution по цене 7 500 000 рублей. Этот отечественный родстер - концепт-кар и экспериментальная спортивная модель, разработанная компанией АвтоВАЗ в начале 2000-х годов.

© Российская Газета

Lada Revolution была представлена как символ амбиций отечественного автопрома в создании современных и быстрых спорткаров, способных конкурировать с зарубежными моделями. Этот проект стал важным для АвтоВАЗа, поскольку показал, что российские инженеры могут создавать уникальные машины, напоминает "Южный автомобиль".

Хотя эта модель так и не пошла в массовое производство, она вдохновила на дальнейшие эксперименты с дизайном и технологиями, способствуя созданию новых интересных разработок Тольяттинского завода.

На спорткаре установлен бензиновый мотор рабочим объемом 1,6 литра мощностью 215 лошадиных сил. Машина развивает скорость до 250 км/ч, а разгон с места до 100 км/ч занимает примерно 5 секунд.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в России на продажу выставили уникальный ВАЗ-2105 1998 года без пробега.