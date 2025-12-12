Россияне все реже приобретают пикапы УАЗа

Продажи новых пикапов в России падают девятый месяц подряд. В последний месяц осени покупатели приобрели только 1 993 таких автомобиля, что на 24% меньше, чем в ноябре прошлого года. Этот спад особенно заметен на фоне общего роста всего авторынка страны, который в тот же период увеличился на 5%.

© Quto.ru

Лидирующее положение в сегменте сохраняют китайские производители. Марка JAC с результатом в 371 проданный автомобиль возглавила рейтинг, обеспечив себе 19% от всех продаж пикапов. На второй строчке обосновался Great Wall с показателем в 315 машин. Замыкает тройку лидеров ещё один китайский бренд — Changan, отгрузивший покупателям 276 пикапов.

Четвёртое и пятое места заняли отечественный Sollers (242 единицы) и американский RAM (225 единиц), который официально не представлен в России. Российский УАЗ в ноябре в топ-5 марок не попал, что произошло с брендом уже в третий раз подряд.

Самой популярной моделью у россиян стал JAC T9, который нашёл 320 новых владельцев. За ним следуют Changan Hunter Plus (273 единицы) и Great Wall Poer (250). В первую пятёрку модельного рейтинга также вошли RAM 1500 (225) и УАЗ «Пикап» (197).

Таким образом, за одиннадцать месяцев этого года в России было продано 19 500 новых пикапов, на 26% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.