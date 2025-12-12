В России предложили запретить электровелосипеды в зимний сезон

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik предложил запретить использование электровелосипедов в зимний период. По его словам, эти транспортные средства не предназначены для езды по снегу, льду и слякоти.

© Вести Подмосковья

«Автомобилистам наперерез бросаются курьеры на электровелосипедах, которые по диагонали пересекают пешеходные переходы. А кто будет виноват? Водитель, управляющий транспортом повышенной опасности. Миллион пострадавших и ни одного виноватого. Этот виноватый скроется и его никак не идентифицировать», - подчеркнул специалист.

Хайцеэр посоветовал ввести изучение правил ПДД в школьную программу, а также организовать сертификацию номера транспортного средства для контроля нарушений. По его словам, электровелосипеды зимой доставляют неудобства и пешеходам - например, курьер может проехать мимо прохожих и окатить их грязью из-под колес.