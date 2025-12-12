Опубликованы фото "редчайшей конфигурации" Lada Iskra

Канал RCI News опубликовал фото "редчайшей конфигурации" Lada Iskra - универсала SW в цвете "Фламенко" (бордовый металлик).

Яркие цвета действительно попадаются редко. Отчасти это связано с тем, что за "Фламенко", "Капитан", "Борнео" и другие требуется доплата в размере 20 000 рублей.

В палитре "Искры" только два "бесплатных" цвета: белый и черный, оба не металлики.

Семейство Lada Iskra предложено в кузовах седан и универсал. У универсала также есть кросс-модификация.

Купить автомобиль можно с 90-сильным мотором и 5-ступенчатой МКП, либо с двигателем на 106 сил в паре с 6-МКП или вариатором.

Цены на модель лежат в диапазоне 1,25 - 1,8 млн рублей, однако сейчас АвтоВАЗ проводит предновогоднюю распродажу, в рамках которой стоимость модели опустилась ниже 1 млн рублей.