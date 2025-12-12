В России начались продажи электрокаров «Атом»

На российском рынке объявлен старт продаж первой партии отечественного электромобиля «Атом». Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе «КамАЗа», в торжественной церемонии запуска новинки приняли участие глава предприятия Сергей Когогин, директор АО «КАМА» Игорь Поваразднюк и члены совета директоров.

«Поздравляю команду проекта “Атом” с выходом на финишную прямую. Это конкретный образец наших возможностей по созданию новых высокотехнологичных изделий — от инженерных решений до организации производства — в данном случае для автомобильного рынка. Атом от идеи дорос до реального продукта, который сейчас завершает этап испытаний и готовится к выходу на рынок — уже сегодня мы открываем предпродажу электромобиля. Проект реализован на собственной платформе, с отечественными решениями в области батарей, программного обеспечения и цифровой архитектуры», — подчеркнул гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Первыми возможность купить импортозамещенный электромобиль смогут сотрудники завода в Набережных Челнах. Рабочие, которые оформят предварительный заказ, смогут «заморозить» цену на технику, а также получить «пакет заряда на 3000 киловатт», ключ от машины в особом дизайне, доступ к будущим платным подпискам компании, а также сервисной программе «Забота».

Ранее сообщалось, что цены на российский компактный электрокар «Атом» окажутся выше трех миллионов рублей за машину с единственным установленным на рулевой колонке дисплеем, технологией дополненной реальности, и аккумулятором с запасом хода до 500 километров.