В отчете ГАИ по аварийности больше всего беспокоит рост ДТП с участием детей

В России снижается аварийность, количество погибших и пострадавших в авариях. Такие данные следуют из отчета Госавтоинспекции за 11 месяцев. Впрочем, по некоторым видам ДТП не первый месяц наблюдается рост.

© Российская Газета

Итак, всего с января по ноябрь зафиксировано 117 177 ДТП. Это на 2,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В этих происшествиях погибло 12 636 человек, что на 3,8% меньше. Ранения получили 144 980 человек. Снижение на 3,5%.

А вот число аварий с участием мотоциклов увеличилось на 7,5% и составило 9657 ДТП. В них погибло 960 человек (рост на 8,1%). Количество раненых выросло на 7,7% и составило 10 401 человек. Также выросло число аварий с участием мопедов и приравненного к ним транспорта на 9,8% до 4866 человек. Зато количество погибших в таких ДТП снизилось на 3,4% и составило 253 человека.

Нетрудно объяснить, чем обусловлены такие показатели. Мототранспорт стал популярным видом ТС в последние несколько лет. Особенно после того, как заметно увеличились цены на автомобили. Количество мототранспорта в стране растет, растет и число его пользователей. Отсюда и рост аварийности. Мопеды вообще наиболее доступный вид транспорта.

Удивительная история происходит с электросамокатами и прочими СИМ. По ним зафиксирован двукратный рост аварийности. А также двукратный рост числа погибших и раненых. Впрочем, количество ни в какое сравнение не идет с водителями другого транспорта: всего 84 ДТП, трое погибших, 84 пострадавших. Примечательно, что рост происшествий с этим видом транспорта произошел только в двух регионах - Рязанской и Челябинской областях. Чем это можно объяснить, понять сложно. Может быть, нехваткой инфраструктуры для такого транспорта?

Но больше всего беспокоит рост аварийности среди детей-водителей. Всего зарегистрировано 2746 ДТП (рост на 9,3%), в которых погибло 73 ребенка (+14,1%), ранено 2707 (+9,2%). При этом 2137 аварий произошли с участием детей-водителей мототранспорта (+11,9%). В них погибло 59 (+18%) и было ранено 2107 детей (+11,7%). И очевидно, что в этом виноваты взрослые, которые покупают своим детям мототехнику, в частности, питбайки. Они не предназначены для движения по дорогам общего пользования. Это спортивный инвентарь. Его надо перевозить, например, в прицепе до места тренировок или соревнований.

Тем не менее на дорогах этот транспорт часто встречается с подростком за рулем. Госавтоинспекция регулярно проводит профилактическую работу как с детьми, так и с их родителями. При этом аварийность продолжает расти, поскольку эта техника доступнее мопеда.