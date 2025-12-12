Лимитированный Jaecoo J7 в стиле Land Rover уходит с российского рынка

Особая версия Jaecoo J7 почти полностью распродана в России. Стало известно, что с российского рынка скоро уйдёт специальная версии кроссовера Jaecoo J7 — Limited Edition. Автомобиль поступал в нашу страну в ограниченном тираже. В настоящее время у дилеров остаются единичные экземпляры только одной модификации.

© Quto.ru

Как рассказал директор по розничным продажам АГ «Авилон» Илья Петров, небольшая партия машин была завезена в Россию в двух вариантах комплектации и только с передним приводом. Кроссоверы в начальном оснащении Urban закончились на складах примерно полтора-два месяца назад. Более насыщенная версия Ultimate была распродана к началу ноября, но где-то могут оставаться автомобили в штучном количестве, пишет «Российская газета».

Модель внешне напоминает Land Rover. Независимо от комплектации, на кроссовер установлен один силовой агрегат — полуторалитровый бензиновый турбированный двигатель мощностью 147 лошадиных сил, который работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, оснащенной двумя «мокрыми» сцеплениями.

Рекомендованная цена на эту модель изначально была ниже, чем на актуальные стандартные версии. Jaecoo J7 Limited Edition в базовой комплектации стоил 2 759 900 рублей, а в топовой комплектации — 3 059 900 рублей.