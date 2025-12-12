Представлен эксклюзивный кемпер по мотивам «Звездных войн»

Представлен эксклюзивный кемпер по мотивам «Звёздных войн»
Культовая кинофраншиза Джорджа Лукаса имеет не только миллионы поклонников по всему миру, но также является одним из крупнейших объектов интеллектуальной собственности в медиапространстве. Японская компания Toy Factory, которая занимается переделкой фургонов в уникальные дома на колёсах, представила ограниченную серию машин под названием Da Vinci 6.0 Star Wars Edition.
За основу был взят длиннобазный Fiat Ducato. Длина автомобиля составляет 5995 мм, ширина 2100 мм, высота — 2620 мм. Под капотом установлен 2,2-литровый турбодизель на 180 сил и 450 Нм крутящего момента, работающий в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом.
В пассажирском отсеке, выдержанном в имперском стиле, находится четыре посадочных места и два спальных. Большая часть поверхностей — чёрный металл, который сочетается с чёрной кожей и контрастной прострочкой. Белая акцентная подсветка имитирует освещение коридора на борту звёздного разрушителя. При этом в машине нет ни одного персонажа франшизы: сделано это намеренно, что позволяет придать пространству более солидный вид.
Оснащение модели включает стационарную постель в задней части кузова, бытовой кондиционер, вентилятор на крыше, туалетная система Clesana, а на кухне — съёмный обеденный стол, 70-литровый холодильник, микроволновая печь, раковина из нержавеющей стали.
Опционально предлагаются солнечные панели, камеры кругового обзора, передний и задний видеорегистраторы и телевизор диагональю 19 дюймов.
К слову, для создания особых кемперов производителю пришлось заключать с Lucasfilm лицензионное соглашение. Причём модель не будет массовой, всего свет увидят пять уникальных фургонов, посвящённых Дарту Вейдеру.
Цены на Da Vinci 6.0 Star Wars Edition будут начинаться от $140 000 (от 11,13 млн рублей по текущему курсу). Чтобы купить такой дом на колёсах, покупателям потребуется принять участие в лотерее.