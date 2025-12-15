Стартовали предпродажи электромобиля «Атом»

Пока заказы на первую партию электромобиля «Атом» принимают только от сотрудников КамАЗа — одного из ключевых инвесторов проекта. Они могут зарезервировать «Атом» на особых условиях и зафиксировать стартовую цену автомобиля, при этом она не называется. Ранее СМИ писали, что с учетом госпрограммы поддержки электромобилей машина будет стоить около 3 млн рублей, а без льгот — почти 4 млн рублей.

Сотруднику КамАЗа достаточно внести депозит в размере 250 тысяч рублей, и в комплекте с автомобилем ему предоставят доступ к будущим платным подпискам и сервисам, памятный ключ особого выпуска, комплексную сервисную программу «Забота» и пакет заряда на 3000 кВт.

Предсерийная сборка стартовала в начале 2025 года, а появления «Атома» на дорогах ожидают весной 2026 года. Комментирует главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем» «По габаритам он очень близок к Hyundai Getz, это небольшая машина длиной 4 метра, компактная, с небольшим багажником. Интересна в первую очередь тем, что у нее задние двери распахиваются против хода и нет центральной стойки кузова. То есть, когда распахивается и передняя, и задняя дверь, мы видим все пространство, нет стойки центральной. Выглядит очень необычно, привлекательно, но где плюс, там и минус, потому что двери зависимые, прежде чем открыть заднюю, нужно сначала открыть переднюю. Все это делает электропривод. Есть датчики, которые не позволяют дверям открываться, если рядом стенка или другой автомобиль. А в остальном все по классике, это электромобиль, снизу стоит большая плоская батарея, запаса которой, как нам декларируют, должно хватить на дистанцию до 500 километров. Еще «Атом» не характерен для большинства электромобилей тем, что он заднеприводный. Еще необычен он тем, что у него все управление второстепенными функциями, от настройки зеркал до регулировки руля, регулировки сидений, зашито в дисплей. Качество еще нам предстоит оценить, потому что я на «Атоме» ездил не один и не два раза, зимой и летом, и мне нравится, как он едет. Правда, я ездил на прототипах разной степени готовности, поэтому там приходилось закрывать глаза на многие вещи: где-то пластик был ненастоящий, где-то были переходные решения. Сейчас «Атом» начинают собирать на конвейере завода «Москвич», на одной нитке, там же, где «Москвич 3» собирают. И это уже, по идее, полноценный товарный продукт. Ну и надо знать цену. Даже утечки информации говорили о том, что базовая цена 3,9 млн рублей, с учетом госсубсидий чуть дешевле — 3 млн рублей».

«Атом» — проект акционерного общества «Кама», основанного летом 2021 года. Его главные инвесторы — гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян.

В апреле этого года предсерийный образец электромобиля впервые проехал по улицам Москвы вне тестовых испытаний. 9 октября «Атом» презентовали в рамках Международного форума-выставки InRussia в Минводах.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что в 2026 году объем выпуска электромобиля планируется на уровне пяти-шести тысяч машин. Директор по продажам «Атома» Максим Бардин сообщал, что количество предзаказов на основной электрокар превысило 105 тысяч.