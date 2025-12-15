Volkswagen думает о разработке новых моделей с гибридными установками

Этот пункт войдёт в новый пятилетний инвестиционный план, который производитель, скорее всего, представит весной 2026 года.

© Колеса.ру

Концерн Volkswagen примерно десять лет назад оказался в эпицентре громкого скандала, который получил название «дизельгейт». Производителю пришлось выплатить огромные штрафы, компенсации и объявить об отзывах автомобилей, оснащённых дизельными двигателями и «хитрым» ПО, которое позволяло занижать на тестах показатели выбросов вредных веществ в атмосферу. После этого VW пришлось срочно спасать имидж, следствием чего стали масштабные инвестиции в полностью электрический транспорт.

Окупились ли они? Скорее нет, чем да. С одной стороны, марка Volkswagen запустила собственную «зелёную» линейку и продолжает её развивать: прямо сейчас в разработке находятся серийная версия ID. Polo, а также товарная «кроха», созданная по мотивам концепта ID. Every1 (не исключено, что она получит название ID. Lupo, но это пока официально не подтверждено).

С другой стороны, концерн одним из первых признал то, что интерес клиентов к «электричкам» не такой высокий, как рассчитывали производители. В результате VW пришлось ставить несколько заводов «на паузу», чтобы избежать затоваривания дилерских складов. Судя по всему, сейчас немецкий производитель занимается разработкой следующего пятилетнего инвестиционного плана.

О планах Volkswagen сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя компании, причём отмечается, что официальные подробности о дальнейших инвестициях и направлениях развития будут объявлены не раньше марта следующего года.

По предварительным данным, планы производителя предполагают возможность разработки и выпуска седанов и кроссоверов с последовательными гибридными установками типа range extender. Напомним, у таких машин в состав системы входит двигатель внутреннего сгорания, но он работает в качестве генератора для зарядки тяговой батареи, которая, в свою очередь, питает электромотор / электромоторы, отвечающие за, собственно, движение. ДВС же напрямую с колёсами не связан.

Ожидается, что такие гибридные новинки появятся на рынках Европы и Соединенных Штатов, сроков пока нет. Решение будет приниматься позже в соответствии со спросом. Напомним, минувшей весной марка презентовала в Шанхае концептуальный кроссовер Volkswagen ID. Era. Известно, что он ляжет в основу серийного полноразмерного трёхрядного кроссовера, предназначенного для китайского рынка. Новинку оснастят гибридной силовой установкой типа range extender, а её производство будет налажено на мощностях СП SAIC-Volkswagen.

Стоит отметить, что у концерна VW в США есть возрождённая марка Scout, под которой планируется наладить выпуск рамных пикапа Terra и внедорожника Traveler. В ходе презентации стало известно о том, что них будет не только полностью электрическая «начинка», но и гибридные установки типа range extender. Напомним, выпуск Scout Traveler и Terra стартует ещё не скоро, в 2027 году, однако компания уже принимает предзаказы.