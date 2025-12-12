«АвтоВАЗ» отзовет десятки тысяч машин

Концерн «АвтоВАЗ» инициировал отзывную кампанию для автомобилей Lada Granta. Под проверку попадают 33 450 автомобилей, которые были проданы в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

По информации ведомства, решение о дополнительной проверке отдельных модификаций связано с работой производителя по повышению качества своей продукции.

В официальных сервисных центрах владельцам проведут диагностику одного из функциональных узлов автомобиля, цель которой — убедиться в надежности его крепления и исключить потенциальный риск ослабления. При выявлении дефектов узел будет заменен. Все работы для владельцев машин проведут бесплатно.

В ближайшее время собственникам автомобилей, попавших под отзыв, направят персональные уведомления. Проверить, касается ли кампания конкретной машины, можно самостоятельно. Для этого на сайте Росстандарта необходимо найти перечень транспортных средств, попавших под программу, и сравнить с ним VIN-код своей машины.

Ранее президент «АвтоВАЗа» признал, что компания вынуждена существовать в условиях предвзятого отношения к бренду, но старается менять ситуацию.