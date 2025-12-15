АвтоВАЗ отзывает 33 450 автомобилей Lada Granta

АвтоВАЗ объявил об отзыве 33 450 автомобилей Lada Granta. Проверке подлежат машины, реализованные в период с 6 июня по 12 декабря 2025 года. Как сообщили в Росстандарте, кампания связана с диагностикой одного из функциональных узлов. Специалисты сервисных центров проверят, не ослаб ли его крепёжный элемент, и при необходимости заменят деталь. Все работы для владельцев будут абсолютно бесплатными.

Чтобы понять, попадает ли конкретный автомобиль под отзыв, нужно сверить его VIN-код со списком на официальном сайте Росстандарта. Автопроизводитель подчёркивает, что такая мера — часть непрерывной работы по улучшению потребительских качеств своих автомобилей. Владельцам необязательно ждать звонка от дилера, они могут сами проверить информацию и записаться на сервисное обслужиение, пишет tass.ru.

Это не первая отзывная кампания у АвтоВАЗа в этом году. Ранее компания уже проверяла другие модификации Granta, а также отзывала партию Lada XRAY. Подобные проверки стали для автопроизводителя стандартной практикой контроля качества, направленной на своевременное выявление и устранение возможных недочётов. Владельцам автомобилей из указанного списка рекомендуется не затягивать с визитом в сервис для собственного спокойствия и безопасности.