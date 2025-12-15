В РФ продается Ford Thunderbird 1992 года с пробегом 98 987 км за 1,4 млн рублей

© За рулем

На российском рынке появилась интересная находка для любителей американских классических автомобилей.

В продаже находится Ford Thunderbird десятого поколения, выпущенный в 1992 году, с атмосферным мотором 3,8 литра и автоматической трансмиссией.

Пробег автомобиля составляет 98 987 км, и, по словам владельца, он использовался только в летнее время. Запрашиваемая цена составляет 1 412 444 рубля.

Машина сохраняет свою оригинальную комплектацию: велюровый интерьер, отделка в цвет кузова, электрические регулировки водительского кресла, электропривод зеркал, передние стеклоподъемники, фиксатор для ремней безопасности, круиз-контроль, штатное радио и кассетная магнитола.

Стиль «капсулы времени» подчеркивают фирменные легкосплавные диски.