Mercedes-Benz радикально обновил свой популярный кроссовер

Mercedes-Benz выпустил кроссовер GLB второго поколения с ценой от 5,5 млн рублей

Компания Mercedes-Benz полностью обновила кроссовер GLB, представив его второе поколение, которое теперь стало электрическим и значительно технологичнее.

Хотя дизайн остался верен традициям, кузов претерпел полную переработку: длина составляет 4732 мм, ширина – 1861 мм, высота – 1687 мм, а колёсная база увеличена до 2889 мм, что на 60 мм больше по сравнению с предыдущей моделью. Третий ряд сидений по-прежнему доступен для покупателей.

На старте предложены две модификации: GLB 250+ с одним электродвигателем мощностью 272 л.с. и крутящим моментом 335 Нм, а также полноприводный GLB 350 4Matic с двумя моторами общей мощностью до 354 л.с. и 515 Нм. Интересной особенностью является возможность отключения переднего двигателя в старшей версии для экономии энергии.

Кроссовер оборудован батареей ёмкостью 85 кВт·ч, обеспечивающей пробег от 614 до 631 км (WLTP) в зависимости от версии. Поддерживаемая мощность зарядки достигает 320 кВт, а в дальнейшем компания планирует расширить линейку аккумуляторов.

Также ожидаются гибридные версии с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором, интегрированным в восьмиступенчатую трансмиссию, которые будут предложены в различных вариантах мощности и приводов.

Внутри кроссовера установлена медиасистема с ИИ-помощником и опциональный Superscreen с отдельным экраном для переднего пассажира. Среди новых опций представлены панорамная крыша Sky Control с изменяемой прозрачностью и эффектом «звёздного неба», а также адаптивные амортизаторы.

Приём заказов в Германии уже начат, стартовая цена составляет 59 048 евро (5,5 млн рублей), а поставки намечены на весну.