Новый рекорд: продажи гибридных машин в России идут вверх

По итогам ноября 2025 года в России было реализовано 6833 новых подключаемых гибридных автомобиля (PHEV). Об этом сообщили эксперты агентства "Автостат". По сравнению с октябрем рынок вырос на 9%, а в годовом выражении объем продаж увеличился в 2,1 раза.

Ноябрьский результат стал рекордным за всю историю российского авторынка. Предыдущий максимум был зафиксирован всего месяцем ранее - в октябре 2025 года.

В агентстве отмечают, что ключевым фактором роста стал ажиотажный спрос на фоне вступления в силу с 1 декабря новых ставок утилизационного сбора, которые затрагивают значительную часть гибридных моделей.

Лидером марочного рейтинга в сегменте PHEV по итогам ноября стал бренд Lixiang - 1845 реализованных автомобилей. Он сместил на вторую позицию прежнего лидера рынка Voyah (1185 шт.). В пятерку крупнейших брендов также вошли Lynk & Co (880 шт.), Geely (789 шт.) и Exeed/Exlantix (495 шт.).

В модельном зачете первое место занял Voyah Free - в ноябре было продано 962 таких автомобиля. Далее следуют Lixiang L7 (955 шт.) и Lynk & Co 900 (863 шт.).

По итогам 11 месяцев 2025 года в России было реализовано 36,8 тысячи новых подключаемых гибридов. Это лишь на 0,5% меньше показателя за аналогичный период 2024 года, что свидетельствует о высокой устойчивости сегмента на фоне общего охлаждения автомобильного рынка.