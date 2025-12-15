Самый доступный седан Nissan представлен перед скорым дебютом

Новый доступный седан Nissan Versa обновится и его будут выпускать в Мексике

Новый Nissan Versa нового поколения был замечен в Мексике во время съемок, что говорит о скором публичном дебюте.

Автомобиль представляет собой глубокую модернизацию существующей модели, сохранившую узнаваемый силуэт и крышу. Основные изменения коснулись дизайна.

Передняя часть получила обновление в стиле кроссовера Murano: раздельные фары с черной окантовкой и узкую решетку радиатора. Сзади Versa обзавелась новыми фонарями и слегка переработанной крышкой багажника с крупным шильдиком. Новые колесные диски и свежий цвет кузова Arctic Ice Blue Metallic дополняют обновленный образ.

В салоне появятся цифровая приборная панель и улучшенная мультимедийная система, а также расширенный набор ассистентов водителя. Техническая начинка, как ожидается, останется прежней: проверенный 1,6-литровый двигатель в паре с вариатором.

Производство вскоре начнется на заводе в Агуаскальентесе (Мексика).

По данным местных СМИ, новый Versa в первую очередь предназначен для рынков Латинской Америки, где седаны все еще популярны.

Однако Nissan может рассмотреть и возвращение модели в США, если удастся решить вопрос с конкурентоспособной ценой.