Drivee составил рейтинг регионов с самыми вежливыми таксистами и пассажирами

Сервис заказа такси Drivee провел необычное исследование, изучив внутренние рейтинги, чтобы выяснить, в каких городах России водят и ездят самые вежливые участники поездок.

Каждый пользователь приложения – как водитель, так и пассажир – имеет персональную оценку от одного до пяти баллов, основанную на отзывах после завершения поездки. Высшим признанием считается попадание в категорию «отлично», для которой нужен рейтинг выше 4.95.

Лидерами по доле водителей-«отличников», чей средний балл максимален, стали сразу несколько городов. В Сочи, Самаре, Оренбурге, Волгограде и Новосибирске более 48.5% водителей имеют безупречную пятерку в профиле.

Столичные регионы расположились чуть ниже: в Москве этот показатель составил ровно 48.5%, а в Санкт-Петербурге - 48.4%. Как отмечают пассажиры в комментариях, высшие оценки чаще всего связаны с быстрой подачей машины, безупречной чистотой в салоне, а также с приятным общением во время пути.

Однако картина меняется, если посмотреть на рейтинги самих пассажиров. Самые вежливые клиенты такси, согласно анализу Drivee, живут в Сургуте, Южно-Сахалинске, Тольятти, Омске и Волгограде.

При этом исследование выявило интересный дисбаланс: водители в целом ставят пассажирам чуть более низкие оценки, чем получают сами. Например, в Москве средний балл водителя – 4.95, а средняя оценка пассажира – 4.91. Наибольшая разница заметна в Якутске, где водители в среднем имеют 4.97 балла, а пассажиры - 4.87.

Данные наглядно показывают, что пассажиры в целом оказываются более щедрыми на высокие оценки, охотнее благодаря за комфортную и вежливую поездку.