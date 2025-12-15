В России начались торги за редкий экспортный ВАЗ-2108 из Франции

Сегодня "Российская газета" расскажет о "капсуле времени" ВАЗ-2108, но не совсем обычной. Дело в том, что автомобиль был выпущен в Советском Союзе, затем экспортирован во Францию, но позднее снова вернулся на родину, но только в абсолютно другую страну.

© Российская Газета

ВАЗ-2108 в красивом бежевом цвете "Сафари" был выпущен в 1987 году. Это переходной период для "восьмерки", на что указывают длинные ручки дверей. Салон выполнен в бежевом цвете и отделан не просто тканью, а вельветом.

Автомобиль экспортировали во Францию, где он был продан первому владельцу через дилерскую сеть ROSN. Вопрос - что было с "восьмеркой" долгих три года? Тем не менее все документально оформлено.

Другие особенности ВАЗ-2108: финское лобовое стекло, чехословацкие фары, боковые стекла Sekurit, дилерские диски Diаl Sаmаrа на родной новой резине тех лет ех-85.

И еще одна деталь - воздухозаборник в капоте. Продавец пишет, что его происхождение неизвестно, но, скорее всего, тоже что-то из дилерского арсенала.

Автомобиль находится не в идеальном состоянии, но ЛКП - родной, никаких переваров или ремонтов кузова не было. Плюсом является тот момент, что автомобиль всю жизнь после реэкспорта провел в условиях климата Крыма - без наледи под арками колес и реагентов.

Под капотом - бензиновый двигатель 1,3 литра и 5-ступенчатой МКП. Пробег - почти 31 тысяча километров.

В настоящее время он стоит на современном российском учете, имеет оригинальный ПТС и одну запись о владельце.

За "восьмерку" из Ивановской области хотят выручить 805 000 рублей. Цена, пожалуй, завышена, но это смотря с какой точки зрения рассматривать выставленный на продажу ВАЗ-2108: как просто автомобиль или же как частичку истории и свидетельство из эпохи конца СССР.

Однако продавец отметил, что готов предоставить скидку настоящим ценителям отечественного автопрома.