Представлен обновленный Opel Astra: подробности и фото

Состоялась мировая премьера обновленного Opel Astra – это первая значительная модернизация модели за последние четыре года. Новый автомобиль сохранил узнаваемый силуэт, однако передняя часть претерпела значительные изменения: фирменная система Opel Vizor теперь оснащена более широкими LED-элементами и подсвеченным логотипом Opel Blitz.

© Opel Astra

Кроме того, появились новый бампер и новые варианты колес – 17- и 18-дюймовые диски. Обновление коснулось как хэтчбека, так и универсала Astra Sports Tourer. Изменения затронули и салон. Теперь эргономичные сиденья Intelli-Seats стали стандартными для всех комплектаций, они выполнены из перерабатываемого материала ReNewKnit и могут иметь подогрев, массаж и множество настроек. Интерфейс информационно-развлекательной системы и цифровой панели приборов, представленных двумя 10-дюймовыми экранами, стал более «чистым и интуитивным».

Линейка силовых установок аналогична обновленному Peugeot 308 и включает 1,5-литровый дизель мощностью 129 л.с., «мягкий» гибрид с 1,2-литровым мотором (143 л.с.), подзаряжаемый гибрид с 1,6-литровым мотором (192 л.с.) и полностью электрическую версию мощностью 154 л.с. Электрическая версия получила усовершенствованную тяговую батарею на 58 кВт⋅ч, что обеспечивает запас хода до 454 км по методике WLTP.

В РФ вернулся надежный семейный кроссовер Hyundai с адекватными ценами

Публичный дебют обновленной Astra запланирован на 9 января на автосалоне в Брюсселе, после чего стартуют ее продажи в Европе. Новая модель будет соперничать с такими гигантами класса, как Volkswagen Golf, Peugeot 308, Toyota Corolla и Hyundai i30.