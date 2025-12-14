На АВТОВАЗе могут начать выпуск гибридного кроссовера Lada Azimut

Глава АВТОВАЗа рассказал о перспективах гибридов и электрокаров Lada.

Максим Соколов, президент АВТОВАЗа, сообщил о наличии у компании возможностей для разработки электромобилей, а также подчеркнул интерес к гибридным моделям.

«Мы рассматриваем различные бизнес-кейсы – в том числе и гибридного двигателя, который, возможно, в перспективе будем использовать на Azimut», – сказал он.

Соколов отметил, что принятие решений зависит от рыночной ситуации и экономической целесообразности производственного процесса. Что касается перспектив электрических автомобилей, то в АВТОВАЗе относятся к ним с осторожностью.

«В целом объем рынка электрокаров в России не обеспечивает их экономически успешную конвейерную жизнь», – заявил Соколов.

Глава АВТОВАЗа добавил, что компания уже освоила технологии проектирования и производства электромобилей, а в портфолио марки Lada имеются прототипы моделей Lada Largus, Aura и Niva Travel. Ранее «За рулем» перечислил самые выгодные машины для ввоза в Россию.