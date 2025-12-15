Chery представила новый седан Arrizo 8 PRO 400T на фестивале в Гуандуне

На международном автодроме в Гуандуне прошел масштабный фестиваль владельцев Arrizo 8 от компании Chery, на котором была представлена новая модель седана Arrizo 8 PRO 400T.

Его стоимость составляет 148 тысяч юаней (примерно 1,63 миллиона рублей), однако для первых покупателей действуют специальные условия – цена снижена до 133 тысяч юаней (около 1,45 миллиона рублей).

Chery предлагает обширный пакет бонусов для покупателей: помимо скидки в 15 тысяч юаней, предлагается бесплатный спортивный пакет Racing Kit, беспроцентный кредит на три года, бонус до 5 тысяч юаней при обмене автомобиля на новый, пожизненная гарантия для первых владельцев, а также три года бесплатного интернет-трафика.

С точки зрения дизайна, новинка выделяется спортивным пакетом, который включает задний спойлер, передний сплиттер и оригинальные пятиспицевые диски. Интерьер оформлен в черно-красных оттенках, с черной спортивной крышей и мультимедийной системой с 15,6-дюймовым экраном разрешением 2,5К на базе процессора SoC Snapdragon 8155, а также электрическим приводом крышки багажника.

Arrizo 8 PRO 400T оснастили 2,0-литровым турбомотором мощностью 261 л.с. в паре с 7-ступенчатой трансмиссией, разгоняющей автомобиль до 100 км/ч за 6,6 секунды. Подвеска включает спереди стойки McPherson и многорычажную конструкцию сзади, а тормозной путь со скорости 100 км/ч составляет 36 метров. Габариты машины составляют 4812×1843×1469 мм с колесной базой в 2790 мм, расход топлива по методике WLTC — 6,8 л на 100 км.