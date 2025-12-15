Десятки машин застряли на трассах в Саратовской области

Сильный ветер и метель парализовали дорожное движение в Саратовской области. Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что к утру 14 декабря на шести федеральных трассах в Ершовском, Энгельсском, Советском, Хвалынском и Пугачевском районах продолжали действовать ограничения движения.

«Абсолютно на всех сложных участках всю ночь работают и продолжают это делать сотрудники областной службы спасения. Было эвакуировано свыше 200 человек. Им оказывается вся необходимая помощь», — уточнил глава области. Позже он добавил, что на четырех участках ограничения были сняты.

Ранее Baza сообщала, что в снежном плену на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград (Р-228) оказались десятки людей. Движение по ней было приостановлено еще вечером 13 декабря.

«Люди оказались заблокированы… почти ни у кого с собой нет еды, у многих кончается бензин. Сильнейшая метель не заканчивается. Экстренные службы пытаются помочь», — отметил Telegram-канал.

Непогода также привела к ДТП. На 286-м км трассы Р-228 столкнулись четыре автомобиля, в результате аварии пострадала пассажирка одной из машин.

Родственники застрявших в пробках водителей рассказали в беседе с «Газетой.Ru», что многие провели в заторе больше 12 часов.

«Мой брат стоял в пробке на трассе рядом с селом Широкий Буерак под Балаково со вчерашнего вечера — с 20:00 до 9:00. Из-за сильной метели дорогу перекрыли, ураганом намело трассы, много аварий, фуры столкнулись. Звонили в МЧС ночью, но эвакуации не было, как и подвоза бензина, питания», — сообщила девушка по имени Вероника.

Еще одна жительница Саратовской области Елена также отметила, что ее брат простоял в пробке на трассе Саратов — Пенза 11 часов. Она добавила, что за это время к водителям грузовиков, которые застряли на дороге, «никто не приезжал».

В то же время одна из жительниц Саратова Эльвира пожаловалась изданию «Подъем», что помощи спасателей некоторым водителям пришлось ждать очень долго. Ее мать просидела в машине до пяти утра, хотя рядом были сотрудники МЧС, которые просто проходили мимо.

«Потом по чистой случайности спасателей кто-то вызвал снова на это место, они подошли к машине, забрали, чтоб отвезти куда-то в теплое место. Потом начали спрашивать, кто, что, с какого номера звонили, и оказалось, что они ехали вообще к другим людям. То есть моей маме никто не собирался помогать. По чистой случайности, получается, по ошибке они взяли мою маму вместо каких-то других людей», — уточнила она.

По словам Эльвиры, она связывалась с МЧС на протяжении всего дня 13 декабря, однако в ведомстве ее просили подождать, заверяя, что спасатели уже работают на месте.

13 декабря мощный циклон принес в Саратовскую область сильнейший снегопад и ветер. Непогода привела к падению деревьев и обрыву линий электропередач в 205 населенных пунктах, повредила кровлю в 14 зданиях, включая школы, больницы, частные и многоквартирные дома.

«В Саратове повалено 132 дерева, которые уже убраны с проезжей части. Кроме того, есть повреждения 33 участков газовых труб и 78 линий электропередачи. По части адресов подача ресурса уже восстановлена, работы продолжаются», — сообщал глава региона.

Агентство ТАСС со ссылкой областную службу спасения также передавало, что в результате срыва кровли в Саратовской области погиб мужчина.