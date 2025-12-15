Продажи новой Toyota C-HR+ стартовали в Европе по специальной цене в €38 990

Новый электрический кроссовер Toyota C-HR+ официально доступен для заказов на европейском рынке.

Модель, название которой расшифровывается как Coupé High Rider, предлагает покупателям гибкий выбор: две батареи разной емкости, три уровня оснащения и возможность заказать как переднеприводную, так и полноприводную версию.

Стартовая цена электромобиля составляет 41 990 евро. За эти деньги покупатель получит версию Active с двигателем мощностью 167 л.с., батареей на 57,7 кВт·ч с поддержкой быстрой зарядки до 150 кВт и передним приводом. Однако до конца марта 2026 года действует специальное предложение, позволяющее приобрести эту комплектацию за 38 990 евро. В базе уже предусмотрены матричные LED-фары, два цифровых экрана, климат-контроль с предварительным обогревом, тепловой насос для экономии заряда и полный набор ассистентов водителя.

Тем, кто любит дальние поездки, предназначена комплектация Teamplayer от 45 990 евро. Она оснащается более мощным 224-сильным двигателем и увеличенной батареей на 77 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 607 километров. В список оборудования добавляются тонированные стекла и электропривод крышки багажника.

Топовая версия Lounge с полным приводом и двумя электромоторами с суммарной мощностью 343 л.с., а запас хода оценивается в 501 километр. Помимо 20-дюймовых дисков, расширенной кожаной отделки и системы «цифровой ключ», эта модификация получает камеру кругового обзора и повышенную до 1500 кг буксировочную способность. Цены на этот вариант на рынках Европы начинаются от 53 990 евро.