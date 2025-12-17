Haval H6 добрался до Германии и пугает конкурентов бессовестно низкими ценами

Китайская компания Great Wall Motor (GWM) продолжает свое вялое наступление на европейских рынок. К уже представленным здесь брендам Ora и Wey вот-вот присоединится Haval: в январе в Германии стартуют продажи среднеразмерного кроссовера Haval H6 с гибридной силовой установкой мощностью 243 л.с. всего за 28 990 евро.

Весной прошлого года мы сообщали о том, что GWM закрыла европейскую штаб-квартиру в Мюнхене на фоне слабых продаж, но это был просто управленческий манёвр, а не капитуляция. Китайское руководство решило, что содержать штаб-квартиру в Европе, населённую местными работниками, пока невыгодно, очень много возникает культурных противоречий и социальных издержек. Теперь GWM руководит европейским бизнесом напрямую из Китая, обслуживание и продажи отданы на откуп местным дистрибьюторам, в Германии это компания O! Automobile GmbH. Более того, в силах остаётся намерение GWM построить к 2029 году собственный завод в Европе мощностью 300 000 машин в год, сейчас идёт поиск подходящей площадки — скорее всего, она будет найдена в Венгрии или Испании.

Ну а пока GWM возит в Европу машины из Китая. С 2023 года GWM продаёт свои машины в Европе под единым материнским брендом GWM, при этом исходные, налепленные в Китае эмблемы и шильдики на машинах остаются. Присутствующие на рынке «электрички» Ora и кроссоверы Wey стоят слишком дорого и продаются плохо, в той же Германии за первые десять месяцев этого года было в общей сложности реализовано менее тысячи машин GWM. В январе в Европе стартует куда более доступный бренд Haval с кроссовером H6 — сначала в Германии, потом в других странах.

В России на данный момент Haval H6 официально не представлен, поэтому напомним, что это за модель. В первом поколении Haval H6 был хитом продаж и абсолютным бестселлером в Китае, а нынешнее третье поколение считается глобальной моделью и осваивает новые рынки. В самом Китае нынешний Haval H6 растерял аудиторию и является в лучшем случае середнячком в своём сегменте. В третье поколение Haval H6 перешёл в 2020 году и в 2024-м пережил рестайлинг, который китайцы ничтоже сумняшеся объявили четвёртым поколениям, но на самом деле это всё тот же «третий» Haval H6.

До Германии добрался обновлённый Haval H6 с весьма богатым базовым оснащением и безальтернативной гибридной силовой установкой в сочетании с передним приводом. В силовую установку входят 1,5-литровый бензиновый турбомотор (150 л.с., 230 Нм), тяговый синхронный электромотор на постоянных магнитах (177 л.с., 300 Нм) и двухступенчатая гибридная коробка передач DHT (Dedicated Hybrid Transmission). Ёмкость буферной батареи — 1,67 кВт·ч, зарядка от внешнего источника не предусмотрена. Максимальная совокупная отдача силовой установки — 243 л.с. и 530 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 8,3 с, максимальная скорость — 175 км/ч.

В Германии Haval H6 будет доступен в комплектациях Premium (от 31 990 евро) и Luxury (от 34 690 евро), при этом на старте продаж начальная цена снижена до 28 990 евро. «База» очень щедрая: есть большой набор электронных ассистентов водителя (в том числе адаптивный круиз-контроль и камеры кругового обзора), двухзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, обивка кожзамом, «музыка» с шестью динамиками, 19-литые колёса и многое другое. Короче говоря, чудесное предложение за свои деньги и за свои размеры. Габаритная длина Haval H6 — 4703 мм, ширина — 1886 мм, высота — 1730 мм, колёсная база — 2738 мм. Объём багажника — 560 л.

Для сравнения скажем, что VW Tiguan сейчас стоит в Германии от 39 175 евро, Opel Grandland — от 37 990 евро, Ford Kuga — от 39 950 евро, Toyota RAV4 — от 40 990 евро. А что другие «китайца»? Пожалуйста: гибридный MG HS стоит в Германии от 41 150 евро, гибридный Leapmotor С10 — от 37 600 евро. В общем, стартует Haval H6 весьма агрессивно — быть может, именно с ним GWM обретёт желанную уверенность на европейском рынке.