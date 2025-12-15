​«Яндекс Такси» тестирует новый размер комиссий для водителей

«Яндекс Такси» начал тестировать повышенные комиссии за услугу «Мой район». Использовав эту опцию, водитель получает заказы только в определенном районе города. Однако за это платит комиссию с повышенным коэффициентом. Водители жалуются, что, если сложить все комиссии «Яндекса», агрегатор забирает почти половину дохода. В редакцию Бизнес ФМ водители, работающие через агрегатор «Яндекс Такси», присылают скриншоты со своих приложений для приема заказов. Комиссия за услугу «Мой район» выросла в отдельных городах в два раза, с 9% до 18%.

Повышенная комиссия — это тестирование, говорят водители, и пока платить заставляют не всех. Конечно, услугу по подбору заказов в определенном районе никто не запрещает отключить и не платить тем самым комиссию вообще — но водителей тревожит именно тренд. Свои подсчеты приводит водитель такси из Санкт-Петербурга Владимир:

— Тестирование идет по городам, меняется от коэффициента. Чем спрос выше, тем больше комиссия «Яндекса» получается. Раньше, в 2022 году, она стоила ноль, потом она стала 9%, сейчас тестирование 18%. Но это не во всех городах происходит. Когда что-то в каком-то городе начинает происходить, то месяца через два, три, четыре, пять появляется у всех.

— А сейчас сколько вы платите «Яндексу» комиссии и какие у вас опции включены?

— Я ИП, а ИП стоит условно 5 тысяч в месяц, если округлить, то есть 60 тысяч в год в Санкт-Петербурге. «Яндексу» платишь 24%, это если находясь в так называемом свободном полете, то есть ты вышел на линию, и тебе пришел заказ куда угодно, в аэропорт, в центр, в поселок какой-то, вот за это ты платишь 24% и не видишь точки B. Чтобы видеть точку B, надо включить режим так называемый гибкий. Это плюс 3,9% в этой комиссии. Но смысл в том, что, когда ты включаешь этот режим, тебе недоступны всякие бонусы от «Яндекса». А это про какие бонусы идет речь? По-разному. Ну, условно, с 7 до 9 утра. Мы открываем карту просто, да? На карте нарисовано, например, один из семи. То есть ты берешь заказ на 1000 рублей, он по итогу у тебя стоит 1700. Но ты не знаешь, куда ты поедешь. Если ты включил режим гибкий, то ты этого бонуса не получаешь, но ты видишь точку B.

Сейчас некоторые водители намерены провести тихую забастовку по всей России — и не выйти на линию в понедельник. Для кооперации создан чат в телеграме, в нем около 2 тысяч участников — но география обширна. Есть водители из Москвы, Петербурга, Брянска, Воронежа, Перми, Владивостока. Таксисты требуют не только уменьшить комиссии, но и увеличить минимальную стоимость заказа. «Чтобы исключить поездки по 79 рублей», — объяснил один из активистов. Одни забастовщики подсчитывают, сколько водителей должно не выйти на линию, чтобы «Яндекс» это заметил и начал пересматривать свою систему лояльности, другие иронизируют и рапортуют: «Не вышел на линию, жду развала «Яндекса».

Если взять увеличенную комиссию за услугу «Мой район» в 18%, добавить услугу «Точка Б» — еще почти 4%, учесть налог самозанятого еще в 4% и добавить стандартную комиссию агрегатора в 24%, получится, что «Яндекс» уже берет за заказ половину от его стоимости. Общая комиссия в 50% — это уже за гранью, говорят водители: они считают адекватной цифру в 10%. На деле водители, конечно, уже и забыли, когда комиссии были такими скромными, а система различных процентов тут и там становится перегруженной и непрозрачной, жалуется столичный водитель Сергей:

«Первая проблема — это «Яндекс». За то, что он принимает заказ у пассажира и дает водителю, «Яндекс» берет за это комиссию до 28%. Все в зависимости от класса машины. Плюс 9% берет дополнительно «Яндекс» за то, что таксист хочет работать в своем районе. Плюс дополнительно 9% — за то, что водитель берет заказ по пути, ну, там, на работу или по делам. Если водитель хочет при получении заказа видеть точку Б, куда едет пассажир, то водитель за это должен платить «Яндексу» дополнительно 4%».

Редакция направила запрос в «Яндекс Такси», на момент публикации материала пресс-служба комментарий не предоставила. Неофициально агрегатор БФМ заверил, что сообщения об итальянской забастовке — это «скорее фейковые единичные вбросы».