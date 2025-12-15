Wildberries запустит в 2026 году сервис такси

Российский маркетплейс Wildberries решил с нового 2026 года запустить сервис такси в России. Компания уже разработала приложение для пассажиров, до конца текущего года ведется набор водителей в рамках партнерской программы курьеров, такие данные приводит «Известия» со ссылкой на источники, осведомленные с планами организации.

По словам представителя компании, в настоящее время ведется тестирование собственного сервиса в Белоруссии и Узбекистане, но планы оказания услуг пассажирских перевозок в РФ он комментировать не стал.

Выход на рынок такси является частью стратегии Wildberries по развитию экосистемы, которая в перспективе сможет составить конкуренцию большим технологическим игрокам рынка, в том числе «Яндексу», рассказал один из источников.

«Говорить о запуске сервиса такси в России пока не приходится, компания сосредоточена на тестировании проекта в других странах — Белоруссии и Узбекистане», — объявили в пресс-службе Wildberries&Russ.

В настоящий момент 96 процентов заказов такси в Москве приходится на сервис «Яндекс Go».

Ранее на рассмотрение Госдумы внесли поправки в законопроект, согласно которому самозанятые таксисты смогут работать не только по месту прописки, но и в других регионах.