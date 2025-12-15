На АвтоВАЗе сняли вопрос о покупке кузова модели Lada отдельно от машины

АвтоВАЗ официально подтвердил, что покупка цельного кузова автомобиля Lada без самого автомобиля невозможна - независимо от модели и года выпуска. Об этом рассказали представители компании, отвечая на вопросы владельцев в соцсетях бренда.

Интерес к теме сохраняется прежде всего со стороны владельцев автомобилей прошлых поколений - "классики", а также моделей ВАЗ-2108, 2109 и других машин, снятых с производства. Однако, как подчеркнули в АвтоВАЗе, целые кузова не реализуются даже для актуальных моделей, не говоря уже об исторических.

"АО "АвтоВАЗ" не реализует кузова, и эта позиция недоступна для заказа. Приобрести можно только отдельные кузовные элементы", - говорится в комментарии автопроизводителя.

Речь идет о стандартных запасных частях: дверях, крыльях, капотах, бамперах, корпусах зеркал, светотехнике и других элементах внешнего и внутреннего обвеса.

Таким образом, восстановление автомобиля Lada возможно исключительно поэлементно - путем замены отдельных кузовных деталей. Приобрести так называемый "голый кузов" или кузов в сборе нельзя.