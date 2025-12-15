Сколько будут стоить авто в 2026 году

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в ноябре составила 3,54 млн рублей. Это на 3% выше, чем в октябре и на 16% выше, чем в ноябре прошлого года. За пять лет цены на машины выросли ровно в два раза, гласят данные "Автостата". Что будет с прайс-листами на новые автомобили в 2026 году, "Российской газете" рассказали дилеры.

Как считает операционный директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, в 2026 году цены на новые автомобили как китайских, так и российских брендов продолжат расти. Даже сильный рубль не смог остановить этот тренд.

"Да, этой весной и этим летом были хорошие скидки, но их скорее вызывало затоваривание складов, которому способствовали разговоры от том, что рубль продолжит падение, и понимание того, что утильсбор будет расти. В течение этого года поставки из-за рубежа сократились, дилеры активно работали с прошлогодними запасами, и сейчас мы наблюдаем дефицит некоторых моделей. Так что оснований для ценовых войн нет - скорее, продолжится обычная конкуренция. Впрочем, в глазах некоторых отечественных производителей китайцы нещадно демпингуют, но это отдельная история", - отмечает Житнухин.

По его словам, повышению цен на новые машины будут способствовать несколько факторов: плановое повышение коммерческого, дилерского, утилизационного сбора, общая инфляция, увеличение с 1 января 2026 года НДС на 2 процентных пунктах, возможное ослабление рубля, которое прогнозируют многие представители крупного бизнеса.

"В пользу сдерживания цен будет работать конкуренция брендов, различные акции и спецпредложения со стороны производителей, увеличение доли китайских автомобилей, собранных на территории нашей страны. Заметим, что локализация тормозит рост цен, но не снижает его: после начала сборки никто не говорит "теперь наши машину будут на 15% дешевле.

Суммируя все сказанное можно предположить, что уже в первом квартале 2026 года мы увидим рост цен на новые машины в пределах 5 процентов. Это базовый прогноз - без учета возможного ослабления курса рубля, которое может добавить еще 2-3 процентных пункта", - добавляет Житнухин.

Директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров уверен, что в январе 2026 года цены на новые легковые автомобили вырастут относительно ноября-начала декабря этого года на 4-6%. Он отмечает, что часть спроса сместилась с первого квартала 2026 года на осень 2025-го.

"Кроме того, не все импортеры смогут оперативно пополнить складские запасы в начале года, поэтому выбор моделей и комплектаций будет несколько ограничен. С учетом текущих тенденций, объем рынка легковых автомобилей в 2026 году оценивается на уровне 1,3-1,4 млн машин", - считает Петров.

При этом генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр Андрей Терлюкевич уверен, что динамика цен будет зависеть от ключевой ставки ЦБ.

"При дальнейшем снижении ключевой ставки снизится давление на бизнес, что приведет к снижению ставок по кредитам. Пока сохраняются все предпосылки для дальнейшего роста цен. Это растущий спрос, повышение утильсбора, прогнозное ослабление курса рубля и отдельный дефицит некоторых марок, моделей авто", - рассказывает он.

Генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский отмечает, что плановое повышение утильсбора с 1 января 2026 года окажет более существенное влияние на уровень цен по автомобильным отрасли.

"По нашим ожиданиям, рост цен на машины будет от 5% до 27%. Диапазон очень широкий и надо смотреть более предметно оцениваемый автомобиль", - добавляет он.

В Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) также считают, что цены на автомобили будут расти.