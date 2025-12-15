Владельцы электрокаров возвращаются к авто с ДВС

Интерес покупателей к электромобилям и гибридам снижается, тогда как автомобили с двигателями внутреннего сгорания вновь укрепляют позиции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные исследования международной консалтинговой компании EY.

Согласно опросу, около 50% потребителей, планирующих покупку нового или подержанного автомобиля в ближайшие 24 месяца, намерены выбрать модель с ДВС. За год этот показатель вырос на 13 процентных пунктов, что свидетельствует о развороте потребительских предпочтений в сторону традиционных силовых установок.

Доля покупателей, рассматривающих электромобили, за год сократилась на 10 п.п. и составила лишь 14%. Интерес к гибридным автомобилям также снизился - на 5 п.п., до 16%.

При этом среди тех, кто ранее планировал покупку электромобиля, 36% заявили, что либо откладывают решение, либо полностью пересматривают выбор.

Одной из причин респонденты называют геополитическую неопределенность и изменения в государственной политике.

В EY отмечают, что замедление электрификации во многом связано с корректировкой регуляторных подходов в ряде ключевых регионов. Так, в США в 2025 году были ослаблены требования CAFE по топливной экономичности, что позволяет автопроизводителям расширять линейки автомобилей с ДВС. Представители отрасли указывают, что такие меры ближе к реальному потребительскому спросу.

В Европе также наметился пересмотр ранее заявленных целей. Планируемый запрет на продажу новых автомобилей с ДВС с 2035 года может быть смягчен - обсуждается возможность допуска гибридов и машин, использующих синтетическое топливо. По мнению аналитиков, это может оказать сдерживающее влияние на темпы роста продаж электромобилей в регионе.

Эксперты EY подчеркивают, что глобальный переход на электротягу остается стратегическим направлением, однако его темпы будут более неравномерными и зависимыми от экономических, политических и инфраструктурных факторов, чем предполагалось ранее.