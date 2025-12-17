Повышение тарифов за пользование платной парковкой в Петербурге привело к росту поступлений в городской бюджет. Одновременно выросло число жалоб со стороны автомобилистов, а также жителей центра, защитой интересов которых изначально и объяснялось удорожание стоянок.

За полтора месяца после введения дифференцированных и повышенных тарифов на пользование платной парковкой сторонники и критики такого решения получили новые аргументы в защиту своей позиции. Чиновники отчитались о том, что после 15 октября 2025 года среднесуточное количество платных парковочных сессий снизилось почти на треть, а значит в центре города уменьшился автомобильный трафик, стало легче найти место для стоянки как местным жителям, так и тем, кто приезжает в центр по делам. Еще существеннее, на 36 процентов, сократилось количество случаев неоплаты парковки, за которые назначается штраф в размере 3000 рублей.

Несмотря на снижение числа пользователей платных парковок, повышение тарифов уже привело к двукратному росту суточных поступлений в городской бюджет: теперь с водителей собирается в среднем по 25 миллионов рублей в день против 12-13 миллионов до введения новых тарифов. Этот фискальный эффект и стал неоспоримым успехом для инициаторов "дифференциации". Пополнение казны, по идее, должно радовать всех горожан - у города станет больше средств, в том числе на решение социальных задач.

Чем же обернулось повышение стоимости платной парковки для простых горожан? Как выяснилось в ходе недавнего заседания транспортной комиссии Заксобрания Петербурга, главным негативным последствием стала критическая ситуация в незакрытых дворах исторической части города. Далеко не все водители из спальных районов отказались от поездок в центр, но если раньше они были готовы платить по 100 рублей за час парковки, то сегодня стараются оставить машину в чужом дворе, чтобы не платить вовсе. Их машины зачастую блокируют въезд и выезд, мешают пешеходам, вывозу мусора и создают другие неудобства.

"Жить в центральных районах с повышением тарифов на парковку стало практически невыносимо, - рассказала депутат Наталия Астахова. - Во дворах идут "войны", люди очень агрессивно настроены, места не хватает, доходит до драк. Жители говорят: закройте дворы, и тогда мы в принципе не возражаем против парковок".

Здесь следует пояснить, что закрыть все дворы в центре воротами и шлагбаумами практически невозможно, потому что многие из них являются сквозными, их части относятся к разным управляющим организациям, нередко ведут к социальным, медицинским и образовательным учреждениям, доступ к которым не может быть перекрыт. Нет единства по этому вопросу и среди самих жителей. К тому же для закрытия своего двора петербуржцам нужно пройти долгий бюрократический "квест", результат которого отнюдь не гарантирован.

Болезненный удар подорожание парковок нанесло и по родителям с детьми, приезжающим в центральные районы с разных концов города, чтобы заниматься в дополнительных образовательных, спортивных и творческих учреждениях - кружках, секциях и студиях. Маленьких детей нельзя просто довезти и высадить, их приходится дожидаться в зоне платной парковки. Если к сторублевому тарифу они худо-бедно приспособились, то платить по новым расценкам для многих стало невозможно.

Раньше таких родителей выручали все те же открытые дворы, а еще немногочисленные бесплатные места, по разным причинам не включенные в тарифицируемые зоны. Сегодня дворы с раннего утра и до позднего вечера забиты машинами, а бесплатных парковок не осталось. Представители депутатского корпуса, к которым поступают многочисленные жалобы петербуржцев, пока что предлагают чиновникам вернуть прежний сторублевый тариф на парковки рядом с нетуристическими местами притяжения для петербургских семей.