Ажиотаж прошел, продажи новых авто пошли на спад

Вторая неделя декабря продемонстрировала охлаждение спроса на автомобильном рынке после краткосрочного всплеска, вызванного вступлением в силу нового утилизационного сбора с 1 декабря. Ажиотажный спрос сошел на нет, а показатели продаж вернулись к более сдержанным значениям, сообщил Сергей Целиков из "Автостата".

© Российская Газета

По итогам недели продажи новых легковых автомобилей составили 27,4 тысячи единиц, что на 24% меньше результата первой недели декабря. При этом в годовом выражении зафиксирован рост на 9% по сравнению с аналогичной неделей 2024 года.

Сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV до 3,5 т) показал более заметное снижение: объем регистраций сократился на 31% к предыдущей неделе - до 1,77 тысячи машин. В сравнении с 50-й неделей прошлого года падение составило 28%.

Рынок грузовых автомобилей также продемонстрировал отрицательную динамику, хотя снижение оказалось менее резким. За неделю было зарегистрировано 1,41 тысячи грузовиков - на 9% меньше, чем неделей ранее, и на 24% ниже уровня годичной давности.

В сегменте тяжелых грузовиков (HCV свыше 16 т) объем продаж снизился на 6% - до 1,13 тысячи единиц. Среднетоннажные автомобили (MCV от 3,5 до 16 т) показали более существенное падение - на 19%, до 279 машин. В годовом выражении снижение составило 22% для HCV и 30% для MCV.

В оставшиеся недели декабря существенного роста продаж ожидать не стоит, считает аналитик Целиков. Традиционный предновогодний всплеск, характерный для прошлых лет, в текущих условиях маловероятен из-за отсутствия дополнительных стимулирующих факторов.