На продажу выставили новую мотоколяску СМЗ, которая провела в гараже 28 лет

На одном из автомобильных агрегаторов на продажу выставили настоящее чудо инженерной мысли - мотоколяску СМЗ С-3Д 1997 года выпуска без пробега - на одометре красуется цифра в 33 километра.

Что примечательно, "инвалидка" была собрана на Серпуховском мотозаводе в последний год выпуска модели. Всего модель провела на конвейере 27 лет, с 1970 по 1997 год. По словам владельца, машина хранилась в гараже всю жизнь. Перед продажей, если верить описанию, ее расконсервировали и заменили технические жидкости.

Хозяин уверяет, что на мотоколяску есть документы, включая оригинальный бумажный ПТС.

С-3Д имеет несущий кузов, сваренный из штампованных деталей. При длине всего 2825 мм, серпуховская мотоколяска отличалась довольно внушительной снаряженной массой - 498 кг. Для сравнения: "горбатый" ЗАЗ-965 весит 640 кг, а "Ока" - 620 кг, будучи куда более крупными 4-местными автомобилями.

Данная модель мотоколяски оснащалась 12-сильным 1-цилиндровым 350-кубовым двигателем от мотоцикла ИЖ-Планета. Коробка передач - четырехступенчатая механическая, без задней передачи, но с реверс-редуктором, который включался отдельным рычагом.

Так как у машины не было жидкостного охлаждения, за отопление салона отвечал автономный бензиновый обогреватель, располагавшийся под передним багажником.

Продавец просит за свою "капсулу времени" не так и дорого - 550 тысяч рублей.

