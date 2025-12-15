Обман не прошел: BYD, Great Wall и Xpeng отсудили у блогеров 300 тысяч долларов

В Китае завершился ряд судебных процессов, в ходе которых местные автопроизводители добились компенсаций от интернет-блогеров, распространявших клеветнические материалы, порочащие честь и достоинство корпораций. Так, BYD, Great Wall и Xpeng получили около 2,3 миллиона юаней (примерно 325 тысяч долларов) в качестве возмещения ущерба, а в одном из случаев обманщик был привлечен к административной ответственности.

Концерн Great Wall подал в суд на блогера, который с 2023 года публиковал в социальных сетях большое количество контента оскорбительного характера, направленного против компании и ее автомобилей. В суде было установлено, что такие публикации наносят ущерб деловой репутации концерна. Блогеру было предписано удалить все видео и выплатить компенсацию. Блогер пытался оспорить решение, но его встречный иск был отклонен.

Фирма BYD также привлекла к ответственности китайца, который с 2018 года безапелляционно критиковал ее автомобили. Он утверждал о случаях самовозгорания машин BYD, используя подложные видеоматериалы, не имеющие отношения к этой марке. Юристы отмечают, что блогер использовал негативный контент для увеличения числа просмотров и привлечения внимания пользователей.

В случае с Xpeng был оштрафован владелец нескольких аккаунтов, который распространял ложную информацию о повреждении батарей электромобилей после проезда через лужу и об отказе в гарантии. Блогеру было предписано удалить контент и принести публичные извинения. Суд также признал видео, созданное с помощью нейросетей и не имеющее отношения к компании, недостоверным и непристойным. В результате автор ролика был арестован на 10 суток.

Центральное телевидение КНР подчеркивает, что публикация недостоверных негативных сведений стала для некоторых блогеров способом заработка. Они подчас вымогают у производителей выплаты за удаление контента или гарантии отсутствия таких публикаций в будущем. Также соцсети активно используются для дискредитации конкурентов и продвижения собственных товаров и услуг.

