Пермский тракт закрыли для автобусов и грузовиков

На трассе Екатеринбург – Пермь ввели временные ограничения для водителей большегрузов и автобусов. Они действуют на участке со 160-го по 222-й километр в Красноуфимском районе, сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

© 1РегУралинформбюро

Закрыть проезд для крупного транспорта было решено из-за неудовлетворительного состояния проезжей части.

"Ограничения введены до приведения данного участка автодороги в соответствие с действующими требованиями в области обеспечения безопасности дорожного движения", – уточнили в ведомстве.

Читайте нас в Telegram.