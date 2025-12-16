На трассе М5 временно ограничат движение

На 960-м км трассы М5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск введут временное ограничение движения для всех видов транспорта. Речь идет об участке в районе железнодорожного переезда.

Так, с 22:00 17 декабря до 6:00 18 декабря одну полосу перекроют, а движение организуют по реверсивной схеме.

Отмечается, что ограничения связаны с ремонтом дорожного покрытия на железнодорожном переезде.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута и соблюдать скорость.

А в Самаре до 20 декабря закрыли проезд по ул. Литвинова.