Прошла премьера мотоцикла "Иж-Эндуро" от "Калашникова"

АО "Концерн "Калашников" впервые представил новый электрический мотоцикл "Иж-Эндуро" с коляской, продолжив линейку специализированной мототехники концерна.

Модель рассчитана как на профессиональное использование сотрудниками силовых и спасательных структур, так и на любителей активного отдыха и путешествий.

"Иж-Эндуро" с коляской предлагается в нескольких версиях: с двумя мотор-колесами мощностью по 4 и 7 л.с., с мотором 5,4 л.с. - эту версию создатели называли идеальным балансом мощности и экономичности, а также с двигателем внутреннего сгорания объемом 450 куб. см.

В зависимости от версии скорость достигает 100-150 км/ч, а базовая коляска позволяет перевозить различные грузы и может быть модифицирована под конкретные задачи. Также возможна установка прицепа.

Вес мотоцикла составляет 220 кг, запас хода в зависимости от модификации и условий эксплуатации - до 100 км.

