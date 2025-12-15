Падение производства автомобилей в России достигло 38%

Среди всех отраслей промышленности российский автопром показал наихудший результат. По данным Росстата, за январь-октябрь 2025 года производство автотранспортных средств сократилось на 22,2% в годовом выражении, при этом только в октябре спад достиг 38,4%.

Эксперты Центра стратегических разработок (ЦСР) представили аналитический обзор "Тормозной путь", посвященный текущему состоянию российского автопрома. Исследование показывает, что отрасль переживает структурный кризис, который может стать опережающим индикатором общеэкономических проблем.

Легковой сегмент, отмечается в исследовании, в текущий момент находится под давлением высоких ставок, ограничивающих автокредитование, и слабой конкурентоспособностью с импортными авто. Производство легковых автомобилей снизилось на 9,6% за 10 месяцев 2025 года, а продажи упали на 17,8% за 11 месяцев. Продажи LADA, занимающей 25% рынка, сократились на четверть. Объем выдачи автокредитов упал на 28,5% в годовом выражении из-за продолжительного нахождения ключевой ставки на уровне 21%.

Что касается грузового сегмента, то на нем сказываются очевидные признаки "переохлаждения" деловой активности. Производство грузовых автомобилей рухнуло на 32% за январь-октябрь 2025 года. Продажи крупнотоннажных грузовиков упали на 56%, среднетоннажных - на 46%.

Финансовые показатели тоже не лучше. За девять месяцев 2025 года финансовый результат сектора составил 48,3 млрд рублей - в три раза ниже, чем годом ранее. Рентабельность продаж упала до 1,2%, приблизившись к минимуму 2021 года. ПАО "КАМАЗ" зафиксировал рост чистого убытка в 7,7 раза до 29,1 млрд рублей по итогам января-сентября 2025 года, в том числе из-за двукратного роста процентных расходов.

Подтверждает системный характер проблем и сегмент спецтехники. Продажи строительно-дорожного транспорта сократились на 41,3%, сельскохозяйственного - на 26,5% за девять месяцев 2025 года. Производство ключевых видов техники упало на 20-50% по различным номенклатурам.

Как показывает исследование, принимаемые меры по понуждению к приобретению машин отечественного производства результатов не дают. Новые требования к локализации автомобилей такси, вступающие в большинстве регионов в силу с 1 марта 2026 года, могут привести к массовому сокращению игроков в отрасли такси, удорожанию себестоимости перевозок и тарифов для пассажиров. При этом спрос, вероятно, будет направлен на китайские авто, которые при сопоставимой цене предлагают более высокий уровень оснащения.

Как показали итоги 11 месяцев этого года, спад продаж отмечается по всем основным маркам, как отечественным, так и китайским. Но при этом выросли продажи белорусских автомобилей Belgee на 83,5%, ставшего отечественным Solaris (его производят в Санкт-Петербурге, где раньше выпускали корейские Hyundai и KIA) на 135,2%, а также на Toyota на 33,6%. Но продажи этих машин погоды на рынке не делают. В совокупности их продажи составили 9,7% от общего объема продаж.

Авторы исследования отмечают парадоксальность ситуации: для качественного рывка отрасли необходимы масштабные инвестиции в технологии, но высокие процентные ставки и низкая рентабельность делают их экономически нецелесообразными. Кризис автопрома создает риски не только для занятости в городах, ориентированных на автопром (Тольятти, Набережные Челны, Нижний Новгород), но и для тысяч смежных предприятий, что может привести к росту нагрузки на бюджеты всех уровней.

Как считают авторы, без синхронного смягчения денежно-кредитных условий и выработки точечных мер господдержки российский автопром рискует надолго остаться в ловушке структурного спада. Его роль может необратимо сократиться до уровня технологически отсталой и зависимой от импорта сборки.