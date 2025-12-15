Прошла премьера двух новых "Москвичей"

КамАЗ представил новые модели марки "Москвич" на заседании совета директоров. Презентация прошла в Набережных Челнах в прошлую пятницу, о чем сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

На выставке из сектора легковой техники для тест-драйва были доступны четыре модели автозавода "Москвич". Члены совета директоров опробовали городской кроссовер "Москвич 3", который начали выпускать в ноябре 2022 года, а также автомобиль "Москвич 8" и новые модели линейки - "Москвич М70" и "Москвич М90".

Пресс-служба отметила, что "Москвич М90" - новый флагман бренда. Это семиместный кроссовер с полным приводом, адаптированный для российских условий и оснащенный широким набором опций.

Напомним, что в основе "Москвич M70" лежит кроссовер MG HS. Модель сертифицирована с двигателем 1,5 литра мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатым "роботом", а также с 200-сильным 2-литровым турбомотором и 9-диапазонным "автоматом". А M90 построен на базе MG RX9 и обладает тем же 2,0-литровым силовым агрегатом, что и у младшей модели.

Предполагается, что серийный выпуск М70 и М90 начнется в 2026 году.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что показатели продаж автомобилей бренда "Москвич" продолжают падать.