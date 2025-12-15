Две топовые версии кроссовера SWM G05 Pro получили новые цены

Две комплектации семиместного SWM G05 Pro стали дороже для россиян. Стало известно, как выросли цены на две наиболее оснащённые версии семиместной модели, которую собирают в Калининграде на заводе «Автотор».

Комплектация Family 5 подорожала на 201 460 рублей и теперь стоит 2 499 900. Стоимость версии Family 6 увеличилась на 203 160 рублей и обойдётся покупателям в 2 559 900. Базовую модификацию Family 4 ценовые изменения не затронули. Её стоимость осталась прежней — 2 235 900 рублей, сообщают «Автоновости дня».

Этот кроссовер — самый большой в российской линейке SWM. Он оснащается полуторалитровым турбомотором мощностью 139 лошадиных сил в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой и передним приводом.

Выбирая Family 5 или 6, покупатель, в отличие от базовой версии, получает диски на 18 дюймов, климат-контроль и отдельные воздуховоды для задних сидений. В комплектации Family 6 предлагается панорамная крыша с электроприводом.

Стандартное для всех модификаций оснащение включает в себя три ряда сидений, подогрев первого и второго, кожаную отделку, круиз-контроль и 12-дюймовый дисплей медиасистемы.