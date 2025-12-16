На российском рынке скоро появится новый супервнедорожник

Great Wall анонсировал появление супервнедорожника в РФ в 2026 году

© За рулем

На техническом семинаре в Москве компания Great Wall Motor (GWM) объявила о запуске своего нового супервнедорожника, сообщает корреспондент.

Главный инженер по гибридным системам GWM Ричард Жу сообщил, что такие автомобили пользуются популярностью в России и Объединенных Арабских Эмиратах.

В презентации подчеркивалось, что новая модель будет более приспособлена для внедорожного использования по сравнению с уже доступными в России моделями Tank 300, 500 и 700.

Концерн GWM включает в себя бренды Haval, GWM Poer, Tank, Wey и Ora, все из которых официально продаются на российском рынке. Автомобили марки Haval собираются на заводе в Тульской области с 2019 года.

Все бренды, кроме Ora, сосредоточены на производстве кроссоверов и внедорожников.

