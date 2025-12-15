Запрет на экспорт бензина в РФ могут продлить до февраля

Запрет на экспорт бензина из России для всех участников рынка могут продлить до конца февраля, сообщили ТАСС два источника, знакомых с обсуждением.

© ТАСС

Сейчас запрет на экспорт бензина из РФ распространяется на всех участников рынка, включая производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник написала, что текущий запрет на экспорт дизельного топлива, который действует только для непроизводителей, может быть снят с начала 2026 года.

Источники ТАСС сообщали ранее, что вице-премьер РФ Александр Новак 15 декабря проведет штаб по рынку топлива РФ