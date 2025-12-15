Индийское подразделение MG вывело на рынок модернизированный кроссовер

Паркетнику марки MG переделали внешность. Салон прежний, при этом была улучшена мультимедиа-система. Линейка версий урезана, хотя это, скорее всего, временно.

Индийское подразделение MG вывело на рынок в очередной раз модернизированный кроссовер Hector. Паркетник, напомним, в строю с 2019 года, он дебютировал с пятиместным салоном, а в 2020-м у модели появилась трехрядная версия с другой внешностью и приставкой Plus. Кроссовер собирают и продают исключительно в Индии. Причем это не оригинальная разработка бренда: донором стал уже почивший «китаец» Baojun 530, на базе которого создана и нынешняя бензиновая Chevrolet Captiva (не путать со свежими электрифицированными Captiva). Предыдущий полноценный рестайлинг Hector пережил в 2023-м, тогда все модификации получили единый облик, хотя трехрядный вариант остался Плюсом. После нынешнего обновления к раздельному дизайну возвращаться не стали.

MG Hector обрел новую радиаторную решетку – вместо множества хромированных ромбов на ней теперь красуются соты и сдвоенные блестящие же «штрихи». Еще подретушировали бамперы, изменен дизайн 18-дюймовых дисков (для модели также предусмотрены 17-дюймовые колеса). Наконец, палитру цветов кузова пополнили два новых оттенка – Celadon Blue (синий) и Pearl White («жемчужно-белый»).

Габариты прежние. Длина MG Hector равна 4699 мм, ширина – 1835 мм, высота – 1760 мм. Колесная база составляет 2750 мм.

Интерьер существенных изменений не претерпел, разве что в отдельных комплектациях применяются новые цветовые схемы. Гектор сохранил вертикальный 14-дюймовый планшет, но саму мультимедиа доработали: в частности, появилась функция управления жестами.

В богатых версиях еще есть панорамный люк, 7-дюймовая цифровая приборка, вентиляция передних кресел, беспроводная зарядка, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль (более дешевые варианты имеют камеру заднего вида и обычный «круиз»). К слову, на данный момент обновленный MG Hector представлен в пяти- или семиместном исполнениях, тогда как у дореформенного паркетника еще имеется шестиместный вариант. По предварительным данным, кроссовер с салоном на шестерых появится в продаже позже.

Сейчас MG Hector предложен только с бензиновым мотором. Это прежняя турбочетверка 1.5 мощностью 143 л.с. (250 Нм), которая работает в паре с шестиступенчатой механикой или вариатором. Турбодизель 2.0 Multijet II (170 л.с., 350 Нм) от Stellantis, по данным местных СМИ, вернется в следующем году. На дореформенном кроссовере дизель сочетается только с 6МТ. Привод в любом случае исключительно передний.

Рестайлинговый бензиновый MG Hector оценили в 1 199 000 – 1 949 000 рупий, что эквивалентно примерно 1,05 млн – 1,7 млн рублей по текущему курсу.