Прошел анонс нового Volkswagen ID. Polo

Volkswagen завершает финальные испытания нового электрического хэтчбека ID. Polo, который станет серийной моделью в 2026 году. Автомобиль откроет линейку из четырех новых электрокаров бренда в сегменте компактных и малых моделей.

На старте продаж весной 2026 года ID. Polo будет доступен в трех версиях: 116, 135 и 211 л.с.

Позднее в линейке появится спортивная модификация ID. Polo GTI мощностью 226 л.с.

Максимальный запас хода достигает 450 км. Быстрая зарядка постоянным током возможна с мощностью до 130 кВт в зависимости от версии.

Модель построена на доработанной платформе MEB+ с передним приводом. Новый силовой модуль позволил снизить массу и количество компонентов, а также увеличить внутреннее пространство. При длине 4053 мм ID. Polo предлагает багажник объемом 435 л, что на 24% больше, чем у классического Polo с ДВС, заявили в Volkswagen.

Автомобиль получит обновленные системы помощи водителю, включая расширенный Travel Assist с функциями частично автономного движения по трассе, перестроений, а также распознавания светофоров и знаков "Стоп".

Производство ID. Polo будет организовано на заводе в испанском Мартореле.

Стартовая цена в Европе заявлена на уровне 25 тысяч евро (2,34 млн рублей).