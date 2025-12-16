В РФ прошла презентация кроссовера GAC S7

В России состоялась презентация нового гибридного кроссовера GAC S7, который в скором времени может появиться на отечественном рынке. Руководство китайской компании представило новинку дилерам и обозначило главных конкурентов.

Напомним, что в ноябре 2025 года GAC получила одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на полноприводную версию S7 с двумя электромоторами. Это позволяет начать официальные продажи модели в РФ.

По информации портала "Китайские автомобили", презентация прошла в Москве на встрече рабочей группы GAC. Автомобиль показали в темной окраске с черно-серым салоном. На двери багажника расположен шильдик S7, что, вероятно, подтверждает финальное название модели для России.

Представители бренда также назвали основных конкурентов GAC S7 в нашей стране. Согласно демонстрационному слайду, это будут три гибридные машины: Exlantix ET, Li Auto L6 и Voyah Free.

Ориентировочная стоимость GAC S7 с полным приводом может составить от 6,5 до 6,9 млн рублей без учета специальных акций и предложений.

GAC S7 построен на базе архитектуры EV+. Его размеры - 4900 х 1950 х 1780 мм, колесная база - 2880 мм. В салоне могут разместиться пять пассажиров. Подвеска независимая: спереди - МакФерсон, сзади - многорычажная. Топливный бак вмещает 50 литров, а объем багажника варьирует от 720 до 2050 литров.

Под капотом установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 160 л.с. Полноприводная версия в Китае оснащена двумя электромоторами - передним и задним. Их совокупная мощность - 501 л.с.

Трансмиссия - гибридная (DHT). Запас хода на электротяге составляет 180 км по циклу CLTC, а максимальный смешанный запас хода - 1020 км.

В Китае GAC S7 предлагается в двух комплектациях: базовая - 209,8 тыс. юаней (примерно 2,37 млн рублей), более дорогая - 229,8 тыс. юаней (примерно 2,6 млн рублей).

