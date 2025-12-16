Smart #2 проходит тесты в старом кузове, чтобы не «спалить» новый дизайн

Немецкая марка smart готовится вернуться к истокам и в следующем году представит полностью новый маленький городской автомобиль smart #2 — это прямой наследник снятого в 2024 году с производства smart fortwo.

© Колеса.ру

Марка smart изначально была детищем немецкого концерна Daimler-Benz (ныне это Mercedes-Benz Group), её первой моделью стала двухместная малолитражка fortwo, производство которой началось в 1998 году на специально построенном для неё заводе во французском Амбахе (сегодня он принадлежит британской компании Ineos Automotive). Smart fortwo просуществовал в трёх поколениях, третье поколение было разработано в партнёрстве с Renault, причём с 2020 года в Амбахе выпускались только электрические версии, последние экземпляры были собраны в 2024 году.

В 2019 году марка smart была передана под контроль компании smart Automobile — это совместное предприятие Mercedes-Benz и Geely, за разработку и производство новых моделей smart в нём отвечает холдинг Geely, а Mercedes-Benz занимается только их дизайном.

Под контролем Geely марка smart стала осваивать новые рыночные ниши, поражая былых поклонников тягой к гигантомании — её апофеозом будет гибридный лифтбек smart #6 длиной почти 5 м, он поступит в продажу в следующем году. В том же году состоится премьера новой младшей модели smart #2.

О том, что smart готовит новую двухместную модель, было известно ещё два года назад. Первые тизеры smart #2 были опубликованы в минувшем сентябре, а сегодня пресс-служба smart Automobile показала нам новую малютку во время тестов. Закамуфлированный прототип демонстрирует нам обводы кузова smart fortwo третьего поколения, потому что… это и есть smart fortwo третьего поколения, в кузов которого воткнули новую техническую начинку. На самом деле дизайн у smart #2 будет другим, свежим и интересным, но раскрывать его раньше времени компания не хочет.

Что до технической начинки, то сегодня объявлено, что в основе smart #2 лежит полностью новая платформа ECA (Electric Compact Architecture). Версий с ДВС не будет, большого запаса хода на одной зарядке с маленькими габаритами ждать не стоит, зато разработчики обещают фирменный задний привод и довольно азартную управляемость. Будет ли версия с откидным верхом, пока неизвестно.

Добавим, что пока что результаты работы smart Automobile оставляют желать лучшего: несмотря на стремительное расширение модельного ряда, продажи smart на двух ключевых рынках (Китай и Европа) снижаются. В Китае, по данным CAAM, марка smart за первые десять месяцев этого года реализовала 27 083 автомобиля (-6,9% по сравнению с АППГ). В Европе, по данным независимого агентства Dataforce, с января по сентябрь было зарегистрировано 9048 смартов (-54,5% по сравнению с АППГ).

Почему новые смарты плохо продаются? Потому что стоят слишком долго и потому что до недавнего времени они предлагались только с электрическими силовыми установками. Первым смартом, которому в новейшем истории марки прикрутили ДВС, стал среднеразмерный кроссовер smart #5. Лифтбек smart #6, как мы сказали выше, тоже будет иметь под капотом ДВС. Ну а smart #2 пока заявлен только как электромобиль, что, конечно, сильно ограничивает его рыночный потенциал.

Напомним, что у Geely есть совместное с Renault предприятие Horse Powertrain, которое умеет превращать электромобили в гибриды. Возможно, его услугами придётся воспользоваться новому двухместному смарту, если продажи окажутся совсем удручающими.