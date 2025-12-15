Названы регионы России с переплачивающими за ОСАГО водителями

Раскрыто, в каких регионах России водители больше всего переплачивают за ОСАГО. Средняя стоимость «автогражданки» для автомобилистов, которые ездят аккуратно и не становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий, составляет в 2025 году 4 628 рублей. Однако в ряде регионов безаварийные водители платят заметно дороже. Об этом со ссылкой на собственное исследование редакции Quto.ru сообщили в сервисе bip.ru.

Так, жителям Москвы, имеющим коэффициент бонус-малус (напрямую влияющий на цену полиса) 0.46, страховка обойдётся в 5 987 рублей. В Санкт-Петербурге безаварийные водители платят, в среднем, 5 652 рублей, в Мурманской области — 5 560 рублей, в Хабаровском крае — 5 562 рублей, в Новосибирской области — 5 471 рублей.

Впрочем, аналитики отмечают, что в некоторых областях «автогражданку» можно оформить заметно дешевле. Например, средняя стоимость ОСАГО в Забайкальском крае составляет 3 057 рублей, также полисы заметно дешевле среднерыночной цены в Орловской (3 356 рублей), Тамбовской (3 393 рублей), Псковской (3 430 рублей) и Белгородской (3 477 рублей) областях.

Сообщается, что за год средние цены снизились для безаварийных водителей на 7%, то есть 332 рубля. В Москве снижение составило 3,8% (237 рублей), в Санкт-Петербурге 7% (247 рублей). Наибольшее снижение также замечено в Тюмени (-15,3%, 868 рублей), ХМАО (-14,8%, 838 рублей) и ЯНАО (-10%, 466 рублей).

А вот для жителей Дагестана и Приморья страховка, напротив, подорожала на 17,5% (340 рублей) и 1,8% (80 рублей) соответственно.