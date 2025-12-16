Volkswagen начнет производство электрокара Polo в 2026 году

Volkswagen ID. Polo ожидается как один из самых доступных электрокаров в сегменте. Для тех, кто привык к высокому уровню оснащения, базовая версия может показаться довольно скромной. В стандартной комплектации электрический Polo будет иметь бюджетную отделку салона, простую мультимедийную систему и ограниченный набор помощников.

© runews24.ru

За основу Volkswagen ID. Polo взята платформа MEB Entry, разработанная специально для компактных электромобилей. На одном заряде авто сможет проехать около 350 км по циклу WLTP, а быстрая зарядка позволит восстановить заряд от 0 до 80% за 30 минут. Мощность электромотора будет варьироваться в зависимости от комплектации.

Концепт-кар был впервые представлен публике в сентябре прошлого года. Серийная модель планируется к выпуску в следующем году.

Производитель намерен сделать Volkswagen ID. Polo массовым и доступным электрокаром на европейском рынке и рассчитывает, что он станет одной из самых продаваемых моделей в сегменте. Это позволит Volkswagen конкурировать с китайскими и корейскими производителями в нише бюджетных электромобилей.

Напомним, что завод Volkswagen в ФРГ остановит производство впервые за 88 лет. Электромотоцикл «ИЖ-Эндуро» с коляской попал на фото.