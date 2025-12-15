Россияне купили рекордное число гибридов в ноябре

В России установлен новый рекорд по продаже новых гибридов. Российский автомобильный рынок в минувшем ноябре установил исторический рекорд по продажам новых подключаемых гибридов. По данным аналитиков, в конце осени россияне приобрели 6 833 новых автомобилей, что на 9% больше, чем в октябре, и в 2,1 раза превышает результат ноября прошлого года.

© Quto.ru

Это уже второй рекорд подряд — предыдущее максимальное значение было зафиксировано в октябре этого года. Такой активный интерес к гибридам аналитики напрямую связывают с изменениями в законодательстве. С 1 декабря вступил в силу новый утилизационный сбор, который коснулся значительной части гибридных моделей, и многие покупатели стремились успеть оформить покупку до этого момента.

Лидером среди брендов в ноябре стал LiXiang, который реализовал 1 845 автомобилей. Ему удалось сместить с первой строчки прежнего фаворита — марку Voyah, которая с результатом в 1 185 единиц расположилась на второй позиции. В пятёрку самых популярных марок также вошли Lynk & Co (880 единиц), Geely (789) и Exeed/Exlantix (495).

Самой востребованной моделью месяца в этом сегменте стал Voyah Free, который приобрели 962 новых владельца. Следом за ним идут LiXiang L7 (955) и Lynk&Co 900 (863).

За одиннадцать месяцев этого года общий объём рынка новых подключаемых гибридов в России достиг отметки в 36,8 тысячи автомобилей. Этот показатель всего на 0,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что говорит о стабильном спросе на этот тип легковых машин.