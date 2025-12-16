Испанский бренд Santana прошел возрождение благодаря Dongfeng, Nissan и BAIC

Совместное предприятие Nissan и Dongfeng анонсировало выпуск нового пикапа под маркой Santana, что знаменует собой возрождение бренда, который прекратил существование в 2011 году.

Согласно информации портала Autohome, автомобиль представляет собой перелицованную версию Dongfeng Z9. Он будет предлагаться в двух версиях: с дизельным двигателем и гибридной силовой установкой.

На первый взгляд, Santana 400 не имеет значительных внешних отличий от своего предшественника. В версии 400 D пикап будет оснащаться 2,3-литровым дизельным двигателем мощностью 190 лошадиных сил и крутящим моментом 500 Нм. Доступны два варианта трансмиссии: шестиступенчатая механическая коробка передач или восьмидиапазонный "автомат".

Гибридная версия 400 PHEV предложит более мощный силовой агрегат, включающий бензиновый турбомотор и электродвигатель суммарной мощностью 428 л.с. Этот пикап сможет разгоняться до 100 км/ч всего за 6,5 секунды и проедет до 120 километров на электротяге.

Конкретное место сборки пикапов Santana пока не разглашается, но издание Autohome уже назвало цены. Дизельная версия будет стоить 44,7 тысячи евро, в то время как гибридный вариант обойдется значительно дешевле - всего 29,9 тысячи евро.

В 2026 году к проекту возрождения испанской марки Santana присоединится концерн BAIC. Ожидается, что в следующем году под этим брендом будут выпущены внедорожники BJ30 и BJ40. BAIC также планирует разрабатывать эксклюзивные модели для Santana на базе уже существующих платформ.

Предприятие Santana Motor было основано в Испании в 1956 году и первоначально специализировалось на производстве сельскохозяйственной техники. Позже компания освоила лицензионное производство внедорожников Land Rover, а также собирала автомобили Suzuki и Iveco. В 2011 году Santana Motor прекратила свое существование из-за финансовых трудностей.

