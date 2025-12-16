В РФ начались продажи запчастей Bosch под новым брендом. Отечественный холдинг Cordiant сообщил редакции Quto.ru о появлении в продаже фирменных свечей зажигания, которые ранее были известны под немецким брендом. На данный момент первая партия деталей доступна у завода-изготовителя, но в ближайшее время запчасти появятся в магазинах, маркетплейсах и в техцентрах.

В компании подчеркнули, что свечи зажигания выпускают на заводе в Саратовской области по полному циклу: от разработки материалов до испытаний на собственных стендах.

В компании отметили, что сегодня линейка включает в себя свечи с применением сплавов на основе никеля, иттрия, платиновых и иридиевых сплавов — это повышает срок службы компонентов. Кроме того, производитель выпускает многоэлектродные свечи, которые повышают ресурс свечей и положительно влияют на топливную экономичность.

«Дополнительным преимуществом свечей зажигания Cordiant является V-образная канавка на боковом электроде, которая улучшает искрообразование и упрощает воспламенение воздушно-топливной смеси», — отметил производитель.

Покупатели смогут выбрать запчасти практически для всех моделей отечественных, европейских и азиатских марок автомобилей, в том числе китайских. Помимо этого, на заводе выпускают свечи для мотоциклов, водного транспорта, садовой техники, инструментов и стационарных силовых установок.

На сегодняшний день производственная мощность бывшего российского завода Bosch, которые теперь называется ООО «Энгельс Свечи зажигания», составляет 100 млн свечей в год.